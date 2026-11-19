Bei einem frühen MetLife-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 19.11.2023 wurde die MetLife-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 62,55 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MetLife-Aktie investiert, befänden sich nun 159,872 MetLife-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 953,64 USD, da sich der Wert eines MetLife-Anteils am 18.11.2026 auf 99,79 USD belief. Mit einer Performance von +59,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle MetLife-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 63,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at