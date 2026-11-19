MetLife Aktie
WKN: 934623 / ISIN: US59156R1086
|Lohnendes MetLife-Investment?
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MetLife von vor 3 Jahren verdient
Am 19.11.2023 wurde die MetLife-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 62,55 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MetLife-Aktie investiert, befänden sich nun 159,872 MetLife-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 953,64 USD, da sich der Wert eines MetLife-Anteils am 18.11.2026 auf 99,79 USD belief. Mit einer Performance von +59,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle MetLife-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 63,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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