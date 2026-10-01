S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MetLife von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in MetLife-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden MetLife-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das MetLife-Papier an diesem Tag bei 62,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,995 MetLife-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 94,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 506,08 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 50,61 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte MetLife einen Börsenwert von 60,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at