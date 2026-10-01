MetLife Aktie
WKN: 934623 / ISIN: US59156R1086
|MetLife-Performance im Blick
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MetLife von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden MetLife-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das MetLife-Papier an diesem Tag bei 62,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,995 MetLife-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 94,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 506,08 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 50,61 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte MetLife einen Börsenwert von 60,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MetLife Inc.
Analysen zu MetLife Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MetLife Inc.
|83,44
|-0,22%