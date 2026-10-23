Mettler-Toledo International Aktie
WKN: 910553 / ISIN: US5926881054
|Langfristige Performance
|
23.10.2026 10:03:37
S&P 500-Papier Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mettler-Toledo International von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Mettler-Toledo International-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mettler-Toledo International-Anteile bei 1 008,77 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Mettler-Toledo International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,991 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (1 684,64 USD), wäre die Investition nun 1 669,99 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,00 Prozent angezogen.
Mettler-Toledo International wurde am Markt mit 33,58 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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