S&P 500-Papier Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mettler-Toledo International von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Mettler-Toledo International-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Mettler-Toledo International-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mettler-Toledo International-Anteile bei 1 008,77 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Mettler-Toledo International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,991 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (1 684,64 USD), wäre die Investition nun 1 669,99 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,00 Prozent angezogen.

Mettler-Toledo International wurde am Markt mit 33,58 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at