Mettler-Toledo International Aktie
WKN: 910553 / ISIN: US5926881054
|Profitables Mettler-Toledo International-Investment?
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02.10.2026 10:04:08
S&P 500-Papier Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mettler-Toledo International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Mettler-Toledo International-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1 389,87 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,719 Mettler-Toledo International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 1 065,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 481,17 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,57 Prozent angezogen.
Mettler-Toledo International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,29 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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