S&P 500-Papier Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mettler-Toledo International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Mettler-Toledo International gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Mettler-Toledo International-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1 389,87 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,719 Mettler-Toledo International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 1 065,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 481,17 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,57 Prozent angezogen.

Mettler-Toledo International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,29 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at