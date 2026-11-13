S&P 500-Papier Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mettler-Toledo International-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Mettler-Toledo International-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Mettler-Toledo International-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1 412,18 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,708 Mettler-Toledo International-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 225,71 USD, da sich der Wert eines Mettler-Toledo International-Anteils am 12.11.2026 auf 1 730,93 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,57 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Mettler-Toledo International belief sich zuletzt auf 34,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at