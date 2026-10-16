Mettler-Toledo International Aktie
WKN: 910553 / ISIN: US5926881054
|Mettler-Toledo International-Investment im Blick
|
16.10.2026 10:03:30
S&P 500-Papier Mettler-Toledo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mettler-Toledo International von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Mettler-Toledo International-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 359,61 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Mettler-Toledo International-Aktie investierten, hätten nun 0,074 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 1 639,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,55 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Mettler-Toledo International belief sich jüngst auf 32,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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