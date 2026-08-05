MGM Resorts International Aktie

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WKN: 880883 / ISIN: US5529531015

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Profitables MGM Resorts International-Investment? 05.08.2026 16:03:56

S&P 500-Papier MGM Resorts International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MGM Resorts International von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in MGM Resorts International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

MGM Resorts International-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die MGM Resorts International-Aktie an diesem Tag bei 24,45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die MGM Resorts International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,090 MGM Resorts International-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 186,99 USD, da sich der Wert einer MGM Resorts International-Aktie am 04.08.2026 auf 45,72 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +86,99 Prozent.

Alle MGM Resorts International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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