MGM Resorts International Aktie
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
|Rentable MGM Resorts International-Investition?
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Papier MGM Resorts International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MGM Resorts International-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit MGM Resorts International-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 42,54 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die MGM Resorts International-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 235,073 MGM Resorts International-Aktien. Die gehaltenen MGM Resorts International-Anteile wären am 18.08.2026 10 183,36 USD wert, da der Schlussstand 43,32 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,83 Prozent zugenommen.
Insgesamt war MGM Resorts International zuletzt 11,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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