MGM Resorts International Aktie
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
|MGM Resorts International-Performance
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier MGM Resorts International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MGM Resorts International-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 07.10.2025 wurde das MGM Resorts International-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die MGM Resorts International-Anteile bei 33,12 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die MGM Resorts International-Aktie investierten, hätten nun 3,019 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 92,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,54 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 7,79 Prozent.
MGM Resorts International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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