MGM Resorts International Aktie

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WKN: 880883 / ISIN: US5529531015

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Profitable MGM Resorts International-Anlage? 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Papier MGM Resorts International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MGM Resorts International von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in MGM Resorts International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die MGM Resorts International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die MGM Resorts International-Aktie letztlich bei 36,44 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die MGM Resorts International-Aktie investierten, hätten nun 27,442 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 806,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,40 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 19,32 Prozent verringert.

MGM Resorts International wurde am Markt mit 7,32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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