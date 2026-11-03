Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|Lohnendes Micron Technology-Investment?
|
03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Micron Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Micron Technology-Papier an diesem Tag 16,62 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Micron Technology-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 601,685 Micron Technology-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 501 558,36 USD, da sich der Wert einer Micron Technology-Aktie am 02.11.2026 auf 833,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4 915,58 Prozent.
Am Markt war Micron Technology jüngst 1,00 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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