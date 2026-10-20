S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Micron Technology eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Micron Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 67,22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Micron Technology-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,488 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2026 1 346,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 904,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 246,18 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Micron Technology zuletzt 994,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at