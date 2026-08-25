Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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Performance im Blick 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Micron Technology-Aktie gebracht.

Micron Technology-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Micron Technology-Anteile betrug an diesem Tag 63,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Micron Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,694 Anteilen. Die gehaltenen Micron Technology-Anteile wären am 24.08.2026 14 287,98 USD wert, da der Schlussstand 910,43 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 328,80 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Micron Technology eine Marktkapitalisierung von 1,09 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
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