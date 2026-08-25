Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|Performance im Blick
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 3 Jahren eingebracht
Micron Technology-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Micron Technology-Anteile betrug an diesem Tag 63,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Micron Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,694 Anteilen. Die gehaltenen Micron Technology-Anteile wären am 24.08.2026 14 287,98 USD wert, da der Schlussstand 910,43 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 328,80 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Micron Technology eine Marktkapitalisierung von 1,09 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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