Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|Micron Technology-Investment im Blick
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13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Micron Technology von vor einem Jahr abgeworfen
Am 13.10.2025 wurde die Micron Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 192,77 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Micron Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 51,875 Micron Technology-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51 306,74 USD, da sich der Wert eines Micron Technology-Papiers am 12.10.2026 auf 989,04 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 413,07 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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