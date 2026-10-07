S&P 500-Papier Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Mid-America Apartment Communities-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Mid-America Apartment Communities-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Mid-America Apartment Communities-Aktie betrug an diesem Tag 86,01 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,627 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 116,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 360,19 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 36,02 Prozent vermehrt.

Am Markt war Mid-America Apartment Communities jüngst 13,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at