S&P 500-Papier Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mid-America Apartment Communities von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Mid-America Apartment Communities-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Mid-America Apartment Communities-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Mid-America Apartment Communities-Anteile betrug an diesem Tag 92,51 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,081 Mid-America Apartment Communities-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 127,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,24 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,24 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Mid-America Apartment Communities belief sich jüngst auf 14,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at