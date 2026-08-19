S&P 500-Papier Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mid-America Apartment Communities von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Mid-America Apartment Communities-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Mid-America Apartment Communities-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 142,40 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,702 Mid-America Apartment Communities-Anteilen. Die gehaltenen Mid-America Apartment Communities-Papiere wären am 18.08.2026 91,41 USD wert, da der Schlussstand 130,17 USD betrug. Mit einer Performance von -8,59 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Mid-America Apartment Communities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at