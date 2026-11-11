S&P 500-Papier Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mid-America Apartment Communities-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Mid-America Apartment Communities-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Mid-America Apartment Communities-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mid-America Apartment Communities-Anteile bei 131,57 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,760 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Mid-America Apartment Communities-Papiers auf 118,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,34 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 9,66 Prozent.

Jüngst verzeichnete Mid-America Apartment Communities eine Marktkapitalisierung von 13,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at