Mid-America Apartment Communities Aktie
WKN: 889495 / ISIN: US59522J1034
|Lukrativer Mid-America Apartment Communities-Einstieg?
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Papier Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mid-America Apartment Communities-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Mid-America Apartment Communities-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mid-America Apartment Communities-Anteile bei 131,57 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,760 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Mid-America Apartment Communities-Papiers auf 118,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,34 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 9,66 Prozent.
Jüngst verzeichnete Mid-America Apartment Communities eine Marktkapitalisierung von 13,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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