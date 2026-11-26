Vor Jahren in Moderna-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Moderna-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Moderna-Anteile letztlich bei 78,52 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Moderna-Aktie investiert, befänden sich nun 1,274 Moderna-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 220,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 281,25 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 181,25 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Moderna eine Börsenbewertung in Höhe von 92,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at