Moderna Aktie

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WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079

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Rentable Moderna-Investition? 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Moderna eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 24.09.2025 wurden Moderna-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Moderna-Aktie bei 25,88 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Moderna-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,864 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (182,11 USD), wäre das Investment nun 703,67 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 603,67 Prozent.

Jüngst verzeichnete Moderna eine Marktkapitalisierung von 72,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com

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12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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