Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|Rentable Moderna-Investition?
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 24.09.2025 wurden Moderna-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Moderna-Aktie bei 25,88 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Moderna-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,864 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (182,11 USD), wäre das Investment nun 703,67 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 603,67 Prozent.
Jüngst verzeichnete Moderna eine Marktkapitalisierung von 72,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu Moderna Inc
|
24.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
23.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|Stabiler Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels ohne Schwung (finanzen.at)
|
22.09.26
|Moderna-Aktie springt nach Krebsdaten an: Ein Warnsignal für BioNTech-Anleger? (finanzen.at)
|
22.09.26
|Zuversicht in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
22.09.26
|Schwacher Handel: S&P 500 sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu Moderna Inc
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Moderna Inc
|173,50
|1,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.