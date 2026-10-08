S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren Moderna-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Moderna-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Moderna-Anteile an diesem Tag bei 304,91 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 32,797 Moderna-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Moderna-Papiers auf 196,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 443,87 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,56 Prozent.

Moderna wurde jüngst mit einem Börsenwert von 74,79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at