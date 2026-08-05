S&P 500-Papier Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Molson Coors Brewing Company (MCBC) von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde die Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 49,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 20,317 Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 859,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,29 USD belief. Mit einer Performance von -14,08 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Molson Coors Brewing Company (MCBC) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at