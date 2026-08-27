Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
|Lukrativer Mondelez-Einstieg?
|
27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 5 Jahren eingefahren
Am 27.08.2021 wurde das Mondelez-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 61,89 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Mondelez-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,158 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 018,10 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Papiers am 26.08.2026 auf 63,01 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,81 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Mondelez belief sich zuletzt auf 80,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mondelez
|
27.08.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.08.26
|S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mondelez-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: Wäre eine Mondelez-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.at)
|
06.08.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mondelez-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
27.07.26
|Ausblick: Mondelez öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mondelez von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Mondelez
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mondelez
|53,61
|-1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.