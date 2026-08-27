S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Mondelez-Investment gewesen.

Am 27.08.2021 wurde das Mondelez-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 61,89 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Mondelez-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,158 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 018,10 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Papiers am 26.08.2026 auf 63,01 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mondelez belief sich zuletzt auf 80,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at