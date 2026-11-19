Vor Jahren in Mondelez-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Mondelez-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Mondelez-Papiers betrug an diesem Tag 60,52 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Mondelez-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,523 Mondelez-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 099,88 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Papiers am 18.11.2026 auf 66,57 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 9,99 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Mondelez zuletzt 84,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at