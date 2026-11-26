Das wäre der Verdienst eines frühen Mondelez-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mondelez-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Mondelez-Anteile 43,28 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mondelez-Aktie investiert, befänden sich nun 231,054 Mondelez-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 667,74 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Papiers am 25.11.2026 auf 67,81 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 56,68 Prozent.

Alle Mondelez-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 84,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at