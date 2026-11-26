Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
|Lohnender Mondelez-Einstieg?
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26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mondelez-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mondelez-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Mondelez-Anteile 43,28 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mondelez-Aktie investiert, befänden sich nun 231,054 Mondelez-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 667,74 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Papiers am 25.11.2026 auf 67,81 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 56,68 Prozent.
Alle Mondelez-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 84,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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