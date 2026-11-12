Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
|Hochrechnung
|
12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mondelez von vor 3 Jahren gekostet
Am 12.11.2023 wurde die Mondelez-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Mondelez-Anteile bei 69,12 USD. Bei einem Mondelez-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,447 Mondelez-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 96,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,70 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,50 Prozent verringert.
Mondelez wurde am Markt mit 84,19 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mondelez
|
12.11.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mondelez von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
05.11.26
|S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mondelez-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
30.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: Zum Ende des Freitagshandels deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
30.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 bricht ein (finanzen.at)
|
29.10.26
|S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.26
|Ausblick: Mondelez legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.10.26
|S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Mondelez
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mondelez
|61,19
|1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.