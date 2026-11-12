S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mondelez von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Mondelez-Aktie Anlegern gebracht.

Am 12.11.2023 wurde die Mondelez-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Mondelez-Anteile bei 69,12 USD. Bei einem Mondelez-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,447 Mondelez-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 96,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,70 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,50 Prozent verringert.

Mondelez wurde am Markt mit 84,19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at