Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
|Performance im Blick
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06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Mondelez-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 43,27 USD. Bei einem Mondelez-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,111 Mondelez-Aktien. Die gehaltenen Mondelez-Aktien wären am 05.08.2026 1 446,73 USD wert, da der Schlussstand 62,60 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 44,67 Prozent.
Mondelez wurde am Markt mit 79,21 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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