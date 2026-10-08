S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mondelez von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Mondelez-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Mondelez-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 61,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,218 Mondelez-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Mondelez-Anteile wären am 07.10.2026 963,02 USD wert, da der Schlussstand 59,38 USD betrug. Mit einer Performance von -3,70 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Mondelez zuletzt 76,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at