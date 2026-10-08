Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
|Langfristige Anlage
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mondelez von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Mondelez-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 61,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,218 Mondelez-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Mondelez-Anteile wären am 07.10.2026 963,02 USD wert, da der Schlussstand 59,38 USD betrug. Mit einer Performance von -3,70 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Mondelez zuletzt 76,05 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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