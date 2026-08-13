Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
|Mondelez-Performance
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: Wäre eine Mondelez-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Mondelez-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Mondelez-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 160,798 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 998,39 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Papiers am 12.08.2026 auf 62,18 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,02 Prozent verringert.
Alle Mondelez-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 78,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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