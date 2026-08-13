S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: Wäre eine Mondelez-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Mondelez gewesen.

Mondelez-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Mondelez-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 160,798 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 998,39 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Papiers am 12.08.2026 auf 62,18 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,02 Prozent verringert.

Alle Mondelez-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 78,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at