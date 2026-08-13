S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Monster Beverage-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Monster Beverage-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 13,43 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,445 Monster Beverage-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 342,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 242,33 Prozent gesteigert.

Monster Beverage war somit zuletzt am Markt 89,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at