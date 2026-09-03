Monster Beverage Aktie

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WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090

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Langfristige Investition 03.09.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Monster Beverage-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Monster Beverage-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Monster Beverage-Aktie betrug an diesem Tag 24,40 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monster Beverage-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,099 Monster Beverage-Anteilen. Die gehaltenen Monster Beverage-Aktien wären am 02.09.2026 182,09 USD wert, da der Schlussstand 44,42 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,09 Prozent gesteigert.

Monster Beverage wurde am Markt mit 88,27 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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