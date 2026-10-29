Monster Beverage Aktie

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WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090

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Monster Beverage-Performance im Blick 29.10.2026 16:03:51

S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Monster Beverage-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 29.10.2021 wurde das Monster Beverage-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Monster Beverage-Anteile an diesem Tag bei 21,25 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 470,588 Monster Beverage-Aktien. Die gehaltenen Monster Beverage-Papiere wären am 28.10.2026 21 487,06 USD wert, da der Schlussstand 45,66 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 114,87 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Monster Beverage belief sich jüngst auf 89,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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