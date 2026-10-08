Monster Beverage Aktie
WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090
|Langfristige Anlage
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monster Beverage-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 08.10.2016 wurde die Monster Beverage-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Monster Beverage-Papier letztlich bei 12,15 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Monster Beverage-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 822,820 Monster Beverage-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 35 282,51 USD, da sich der Wert eines Monster Beverage-Anteils am 07.10.2026 auf 42,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 252,83 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Monster Beverage belief sich zuletzt auf 84,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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