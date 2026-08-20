Monster Beverage Aktie
WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090
|Lukrative Monster Beverage-Anlage?
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monster Beverage-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Monster Beverage-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Monster Beverage-Papiers betrug an diesem Tag 32,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31,061 Monster Beverage-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Monster Beverage-Aktie auf 47,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 473,21 USD wert. Mit einer Performance von +47,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Monster Beverage belief sich jüngst auf 92,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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