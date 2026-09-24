Monster Beverage Aktie
WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090
|Profitabler Monster Beverage-Einstieg?
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24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monster Beverage von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Monster Beverage-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Monster Beverage-Aktie letztlich bei 27,26 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,668 Monster Beverage-Papiere. Die gehaltenen Monster Beverage-Aktien wären am 23.09.2026 161,08 USD wert, da der Schlussstand 43,91 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,08 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Monster Beverage belief sich zuletzt auf 86,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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