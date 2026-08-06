Monster Beverage Aktie
WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090
|Monster Beverage-Performance
|
06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monster Beverage von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Monster Beverage-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 48,49 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Monster Beverage-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 206,249 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 482,31 USD, da sich der Wert einer Monster Beverage-Aktie am 05.08.2026 auf 94,46 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 94,82 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Monster Beverage belief sich zuletzt auf 92,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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