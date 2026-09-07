Moody's Aktie
WKN: 915246 / ISIN: US6153691059
|Lukrative Moodys-Anlage?
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07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moodys von vor 5 Jahren eingebracht
Am 07.09.2021 wurde das Moodys-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Moodys-Aktie betrug an diesem Tag 381,77 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Moodys-Aktie investiert, befänden sich nun 2,619 Moodys-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 1 292,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 493,55 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,28 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Moodys belief sich zuletzt auf 85,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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