S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moodys-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Moodys-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Moodys-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Moodys-Aktie bei 380,35 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,263 Moodys-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 477,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,61 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,61 Prozent zugenommen.

Am Markt war Moodys jüngst 82,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at