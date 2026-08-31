Moody's Aktie

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WKN: 915246 / ISIN: US6153691059

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Moodys-Anlage im Blick 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Moodys-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Moodys-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Moodys-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Moodys-Papier bei 336,80 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Moodys-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,297 Moodys-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 152,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 514,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,89 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Moodys einen Börsenwert von 89,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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