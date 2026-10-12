Moody's Aktie
WKN: 915246 / ISIN: US6153691059
|Investmentbeispiel
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moodys von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Moodys-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Moodys-Papier an diesem Tag bei 108,26 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Moodys-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,924 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2026 428,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 464,23 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 428,81 USD, was einer positiven Performance von 328,81 Prozent entspricht.
Moodys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 80,18 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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