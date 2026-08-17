Moody's Aktie
WKN: 915246 / ISIN: US6153691059
|Rentabler Moodys-Einstieg?
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17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Moodys von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Moodys-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 104,15 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Moodys-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,602 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 484,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 656,36 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 365,64 Prozent angewachsen.
Moodys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 84,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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