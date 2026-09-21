S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moodys von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Moodys-Investment verlieren können.

Die Moodys-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 480,74 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Moodys-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,208 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 468,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,53 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Moodys einen Börsenwert von 81,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at