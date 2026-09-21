Moody's Aktie
WKN: 915246 / ISIN: US6153691059
|Moodys-Anlage
|
21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moodys von vor einem Jahr eingebracht
Die Moodys-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 480,74 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Moodys-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,208 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 468,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,53 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Moodys einen Börsenwert von 81,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Moody's Corp.
Analysen zu Moody's Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Moody's Corp.
|407,00
|-0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.