S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Morgan Stanley-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Morgan Stanley-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 29,17 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Morgan Stanley-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 34,282 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Morgan Stanley-Anteile wären am 13.08.2026 7 486,46 USD wert, da der Schlussstand 218,38 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 648,65 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Morgan Stanley einen Börsenwert von 342,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at