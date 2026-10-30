S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Morgan Stanley-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 102,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,973 Morgan Stanley-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 184,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 190,00 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 84,86 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Morgan Stanley betrug jüngst 297,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at