Morgan Stanley Aktie

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WKN: 885836 / ISIN: US6174464486

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Morgan Stanley-Investition 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Morgan Stanley-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Morgan Stanley-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Morgan Stanley-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Morgan Stanley-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Morgan Stanley-Aktie bei 99,05 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Morgan Stanley-Aktie investiert, befänden sich nun 100,959 Morgan Stanley-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Morgan Stanley-Aktien wären am 01.10.2026 18 981,32 USD wert, da der Schlussstand 188,01 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 18 981,32 USD, was einer positiven Performance von 89,81 Prozent entspricht.

Insgesamt war Morgan Stanley zuletzt 295,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com

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