Morgan Stanley Aktie

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WKN: 885836 / ISIN: US6174464486

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Lohnende Morgan Stanley-Investition? 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Morgan Stanley-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Morgan Stanley-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Morgan Stanley-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 04.09.2021 wurde das Morgan Stanley-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Morgan Stanley-Papier bei 104,25 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Morgan Stanley-Aktie investiert, befänden sich nun 9,592 Morgan Stanley-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 03.09.2026 2 082,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 217,15 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 108,30 Prozent.

Der Marktwert von Morgan Stanley betrug jüngst 332,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com

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