Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
|Lukrative Morgan Stanley-Investition?
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Morgan Stanley-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Morgan Stanley-Papier statt. Zum Handelsende standen Morgan Stanley-Anteile an diesem Tag bei 159,24 USD. Bei einem Morgan Stanley-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,628 Morgan Stanley-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 127,81 USD, da sich der Wert eines Morgan Stanley-Anteils am 17.09.2026 auf 203,52 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,81 Prozent angewachsen.
Morgan Stanley erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 317,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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