Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
|Morgan Stanley-Anlage unter der Lupe
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Morgan Stanley von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Morgan Stanley-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Morgan Stanley-Papier bei 32,78 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Morgan Stanley-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 30,506 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 182,44 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 565,59 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 456,56 Prozent angezogen.
Morgan Stanley war somit zuletzt am Markt 303,80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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