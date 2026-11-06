Morgan Stanley Aktie

Morgan Stanley ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885836 / ISIN: US6174464486

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Morgan Stanley-Anlage unter der Lupe 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Morgan Stanley von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Morgan Stanley von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Morgan Stanley-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Morgan Stanley-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Morgan Stanley-Papier bei 32,78 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Morgan Stanley-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 30,506 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 182,44 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 565,59 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 456,56 Prozent angezogen.

Morgan Stanley war somit zuletzt am Markt 303,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com

Nachrichten zu Morgan Stanley

mehr Nachrichten

Analysen zu Morgan Stanley

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Morgan Stanley 162,85 -0,06% Morgan Stanley

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen