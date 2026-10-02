Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
|Motorola Solutions-Investment im Blick
|
02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Motorola Solutions von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Motorola Solutions-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 272,92 USD wert. Bei einem Motorola Solutions-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,366 Motorola Solutions-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (448,03 USD), wäre das Investment nun 164,16 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64,16 Prozent zugenommen.
Motorola Solutions markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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