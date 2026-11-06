Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
|Lukratives Motorola Solutions-Investment?
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Motorola Solutions von vor 5 Jahren eingebracht
Am 06.11.2021 wurde die Motorola Solutions-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 247,44 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 40,414 Motorola Solutions-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 894,36 USD, da sich der Wert einer Motorola Solutions-Aktie am 05.11.2026 auf 517,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 108,94 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Motorola Solutions einen Börsenwert von 82,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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